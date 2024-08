Puskas Akademia-Fiorentina, formazioni ufficiali: conferma Richardson, c’è Ikoné!

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; M.Quarta, Pongracic, L.Ranieri; Dodo, Richardson, Amrabat, Biraghi; Ikonè, R.Sottil; Kean . All. Palladino

Il tecnico viola sorprende soprattutto con la scelta di Ikoné, anche se Colpani fino a questo momento è parso indietro fisicamente. A sedere in panchina anche Mandragora, che perde ancora il ballottaggio con Richardson dopo il buon esordio dell'ex Reims in campionato contro il Venezia. Interessante lo schieramento della Puskas, che arretra il pericoloso Nagy da ala a terzino sinistro per fare spazio al numero 10 Levi: Hornyak tiene fede alla sua promessa di un atteggiamento offensivo.