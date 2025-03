Napoli-Fiorentina, formazioni ufficiali: Fagioli c’è, ma la sorpresa è a sinistra

FIORENTINA (3-5-2) : De Gea; Comuzzo, Pablo Mari, Ranieri; Dodò, Ndour, Cataldi, Fagioli, Parisi; Gudmundsson, Kean. All. Palladino

Palladino sorprende dunque con Parisi al posto di Gosens, scelta che dovrebbe essere volta a preservare il tedesco in vista del tentativo di rimonta sul Panathinaikos in Conference League giovedì. I ballottaggi vengono vinti da Comuzzo su Pongracic, da Fagioli su Adli e da Gudmundsson su Beltran. Conte conferma Gilmour e recupera McTominay a centrocampo, ancora Raspadori con Lukaku in avanti.