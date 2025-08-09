Manca poco all'ultima amichevole della Fiorentina in terra inglese. Sono appena state diramate le formazioni ufficiali delle due squadre:
Manchester United-Fiorentina, le ufficiali: Pioli schiera subito Sohm
Le formazioni ufficiali di Manchester United-Fiorentina
MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Bayindir; Yoro, Maguire, Heaven; Diallo, Casemiro, Fernandes, Dorgu; Mount, Mbeumo; Cunha.
Allenatore: Amorim
FIORENTINA (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Fagioli, Sohm, Gosens; Gudmundsson; Dzeko, Kean
Allenatore: Stefano Pioli
