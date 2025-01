Lazio-Fiorentina, formazioni ufficiali: gioca Pongracic! Gud o Beltran? Entrambi

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Lazio-Fiorentina, gara che chiude la domenica della 22esima giornata del campionato. Come ventilato negli ultimi giorni, Pongracic vince il ballottaggio con Comuzzo in difesa. Sorpresa in avanti: il ballottaggio tra Gudmundsson e Beltran lo vincono entrambi ai danni di Sottil, che va in panchina.