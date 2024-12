Formazioni ufficiali: nessuna sorpresa. Kean guida l’attacco, panchina per Gud

Eccole! A un'ora dal fischio d'inizio di Fiorentina-Inter, dal Franchi arrivano le scelte ufficiali di Palladino e Inzaghi. Tutto confermato rispetto ai 22 ipotizzati alla vigilia, Gudmundsson parte inizialmente in panchina. "Once de gala" per i due tecnici, che per questo scontro ad alta quota si affidano ai migliori.