Fiorentina-Udinese, formazioni ufficiali: Comuzzo c’è. La decisione su Gudmundsson

Le formazioni ufficiali di Fiorentina e Udinese in vista della sfida del Franchi delle ore 18:30: le scelte dei due allenatori

Uscite le formazioni ufficiali di Fiorentina-Udinese, sfida del Franchi con fischio d'inizio alle ore 18:30. Viste le assenze certe di Biraghi e Dodò, con il secondo per squalifica, spazio sulla destra per Kayode. Al fianco di Ranieri gioca Comuzzo, mentre a centrocampo c'è il ritorno della coppia Adli-Cataldi. Sulla sinistra ha avuto la meglio Sottil rispetto a Gudmundsson, con Beltran che tornerà alle spalle di Kean. Nell'Udinese a sorpresa assente Bijol per un problema fisico.