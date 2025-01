Fiorentina-Torino, formazioni ufficiali: esordio dal 1′ per Folorunsho! C’è Gud

TORINO (4-2-3-1) : Milinkovic-Savic; Dembelé, Maripan, Coco, Sosa; Ricci, Tameze; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. All. Vanoli.

Gudmundsson vince il ballottaggio con Beltran, mentre Colpani è confermato a destra con Sottil in panchina. Indisponibile Cataldi, con Adli a centrocampo c'è l'ex di turno Rolando Mandragora. Nei granata Adams unica punta, Pedersen non ce la fa e a destra in difesa gioca Dembelé con anche Vojvoda fuori causa. Nel mezzo mancano Ilic e Linetty, spazio a Tameze.