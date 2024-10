Sono appena state diramate le formazioni ufficiali della sfida. Palladino come confessato in conferenza stampa schiera titolare Moreno, con Biraghi centrale e Kayode-Parisi ai lati. Confermati davanti Sottil, Ikonè e Beltran, alle spalle di Kouamè. Per i gallesi in campo Bradley: autore di 6 reti in 7 partite.