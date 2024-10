Fiorentina-Roma, formazioni ufficiali: Kean ce la fa! Dentro Bove e Beltran

Dopo Lecce e San Gallo la Fiorentina di Palladino cerca ancora conferme (come ribadito da Palladino nel post partita in Svizzera). Al Franchi arriva la Roma di Juric per il posticipo della nona giornata di Serie A 24/25. Calcio di inizio ore 20:45 (QUI TUTTI I DETTAGLI PER LA VISIONE). Le formazioni ufficiali: