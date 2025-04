Fiorentina, le formazioni ufficiali: Gosens c’è, la scelta sul vice Kean

La Fiorentina ha da poco diramato la lista degli uomini che sfideranno il Cagliari alle 18:30. Non ci sono grosse sorprese fra le fila dei viola, se non l'assenza di Moise Kean che Violanews ha anticipato questo pomeriggio. In sua vece Palladino opta per un attacco brevilineo formato da Gudmundsson e Beltran. da sottolineare anche la presenza di Robin Gosens, che torna titolare. Queste le formazioni ufficiali: