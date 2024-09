Fiorentina-Lazio, le formazioni ufficiali: Gudmundsson in panca, c’è Colpani

Ecco le scelte di Palladino e di Baroni per la sfida che andrà in onda tra poco allo stadio Artemio Franchi

Sono appena state ufficializzate le formazioni di Fiorentina e Lazio che scenderanno in campo dal primo minuto. Gudmundsson in panca, al suo posto confermato Colpani, mentre dietro spazio ancora a Comuzzo centrale. Per la Lazio invece spazio a Noslin davanti con l'assenza di Castellanos, con Dia alle sue spalle. Esordio da titolare anche per l'ex della partita Castrovilli. Ecco le formazioni: