Celje-Fiorentina, formazioni ufficiali: torna Adli dal 1′. Davanti Zaniolo-Beltran

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali della sfida tra Celje e Fiorentina (IL LIVE DELLA PARTITA). Palladino si affida al turnover. Torna Adli dal primo minuto, così come Moreno al posto di Dodò. A sinistra Folorunsho prende il posto di Parisi. Davanti invece si rivede la coppia inedita Zaniolo-Beltran. Interessante la scelta di Riera di schierare Matko, di norma un esterno, nel tridente offensivo: i difensori viola non avranno punti di riferimento esattamente come quelli sloveni.