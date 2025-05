Betis-Fiorentina, formazioni ufficiali: sorpresa Parisi a destra! La scelta su Kean

La scelta, alla fine, è stata quella di far partire Kean dalla panchina: il bomber viola, tornato a inizio settimana da Parigi dove si è occupato di alcune questioni private, subentrerà nella ripresa mentre l'attacco è affidato a Gudmundsson e Beltran. Sulla destra Parisi vince il ballottaggio con Folorunsho e si adatta sul piede debole, per il resto ci sono i titolari con Comuzzo al posto di Pablo Marì che non è in lista UEFA.