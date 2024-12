Fiorentina-Udinese, il profilo dell’arbitro Marcenaro

Torna a dirigere i viola il fischietto genovese. Sarà Matteo Marcenaro della sezione di Genova a dirigere fiorentina-Udinese. Come già previsto ampiamente Marcenaro è diventato internazionale e quella di oggi sarà proprio la sua prima gara con la medaglia da arbitro internazionale. Dopo aver diretto fiorentina-Lazio, il designatore Gianluca Rocchi lo sceglie per un Fiorentina-Udinese molto importante per la classifica dei viola. Il 32enne genovese è un arbitro che sta facendo un ottimo percorso ed è ben considerato anche dall’Aia. Non eccede in personalità, visto soprattutto la giovane età, ma comunque in campo riesce a farsi rispettare con autorevolezza. Sempre preciso nel dirigere la gara, ha una buona empatia con i calciatori grazie anche alla sua nota propensione al dialogo. La soglia del fallo è molto alta, come tutti gli arbitri internazionali. Per quanto riguarda le sanzioni siamo su una media di 4,5 a partita, non è altissima ma neppure bassa. Arbitro adeguato alla sfida, anche se dovrà prestare molta attenzione agli scontri di gioco visto che entrambe le squadre prediligono la fisicità. La gestione dei falli sarà fondamentale altrimenti rischierà che la gara gli scappi di mano