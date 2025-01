Fiorentina-Napoli, il grafico con l’andamento degli attacchi

Un modo diverso per spiegare a chi non ha visto Fiorentina-Napoli come si è svolto il match del Franchi finito con la netta vittoria degli ospiti

Qui sotto trovate un grafico interessante di sofascore.com che illustra in maniera esaustiva l'andamento minuto per minuto di Fiorentina-Napoli. Nella parte superiore ci sono gli attacchi della Fiorentina, in quella inferiore quelli del Napoli. I simboli sottostanti sono i gol messi a segno dagli ospiti, Ad un inizio con leggera prevalenza azzurra h affatto seguito il migliore momento viola con 8 minuti di netta supremazia, ma dal 13' al gol di Neres avvenuto al 29' il Napoli ha preso letteralmente campo. Ripresa di nuovo con timidissima reazione viola e poi di nuovo Napoli per 7 minuti con la rete del raddoppio su rigore. Da qua momento troviamo per 13 minuti la Fiorentina leggermente padrona del campo che subisce il terzo gol proprio al termine di questo momento. Nel finale, ormai senza storia, di nuovo 6 minuti di prevalenza per poi avere una chiusura del match con il Napoli sicuramente padrone della partita.