Fiorentina, con il Friburgo una partita e mezzo: il motivo della scelta

Sarà un'amichevole molto particolare quella in programma domani alle 15:30 della Fiorentina, in terra tedesca, contro il Friburgo

Sarà una partita amichevole molto particolare quella della Fiorentina contro il Friburgo di domani. Il fischio d'inizio è fissato per le 15:30 e non avrà le caratteristiche di una partita come le altre. Infatti, si giocheranno tre tempi da 45 minuti. Una decisione presa di comune accordo con il Friburgo, con lo scopo di testare la condizione fisica di tutti i giocatori. Dunque, come già fatto nelle precedenti amichevoli, Palladino molto probabilmente farà grandi rotazioni all'interno della gara, vista anche la lunga lista dei convocati fatta.