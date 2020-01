C’è un gruppetto di giocatori palesemente ai margini nella Fiorentina. Non giocano mai, neanche quando mancano i titolari del ruolo. Due nomi su tutti: Terzic e Zurkowski che domenica contro il Genoa si son visti superare rispettivamente da Venuti (adattato)+Maxi Olivera il primo, dal redivivo Eysseric il secondo. Entrambi giovani e con necessità di giocare, avrebbero magari bisogno di un prestito per farsi le ossa ma si ritrovano bloccati anche sul mercato, dal mancato arrivo (ad oggi) dei rinforzi in difesa e centrocampo. E Ghezzal? Pure lui mai impiegato da Iachini, non vede il campo dall’8 dicembre, e il rischio è di passare una seconda parte di stagione a Firenze da comparsa. Non vorrebbe fare lo stesso Sottil, che qualche scampolo almeno se l’è ritagliato, e per il quale resta l’ipotesi Genoa… con tutti i dubbi del caso. Ai margini nelle ultime settimane si è ritrovato pure Badelj, complice qualche acciacco fisico, ma stasera con l’Inter avrà la chance di rimettersi in mostra. LA PROBABILE FORMAZIONE VIOLA