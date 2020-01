Pedullà: “Incontri per Pradè? Non mi risulta. Porta aperta per Duncan”

A poco più di 48 ore dalla chiusura del mercato, Alfredo Pedullà aggiorna così sulla Fiorentina: “Non so di incontri di Pradè da consumare nelle prossime ore. C’è un aggiornamento su Kumbulla del Verona, il club aveva un accordo con il Napoli ma il giocatore ha preso tempo rimandando tutto a giugno. Una vicenda simile a quella per Amrabat, il Napoli si era mosso per tempo ma la Fiorentina si è inserita sul giocatore ed è una vicenda da seguire. Duncan? Il Sassuolo ha lasciato una porta aperta spegnendo la trattativa per la cessione di Bourabia, quindi potrebbe cedere Duncan nelle ultime ore. Poi c’è sempre la pista Cassata. Sottil? Il Genoa ha preso Iago Falque, Parigini e sta per prendere Iturbe, se andasse anche lui rischierebbe di avere grande concorrenza. Dell’Orco? Il Lecce non vuole cederlo, restano aperti i discorsi per Igor e Juan Jesus” ha detto Pedullà a Radio Bruno Toscana. E FLORENZI LASCIA LA ROMA… IN PRESTITO