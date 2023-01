Zurkowski lascia il CS con l’agente, accordo per la cessione a un club di A

Sembra essere volta al termine l'avventura di Szymon Zurkowski con la Fiorentina. Come riporta Radio Bruno il polacco ha svolto allenamento differenziato questo pomeriggio, prima di andare via in taxi insieme al proprio agente. Secondo l'emittente è tutto fatto per la sua cessione allo Spezia, a titolo definitivo. Confermate le nostre indiscrezioni su un rilancio della squadra allenata da Gotti che avrebbe completato il sorpasso sull'Empoli. Resta da convincere il polacco che invece preferirebbe tornare in azzurro.