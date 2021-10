Zetti (Nazione): “Torreira giochi con continuità. Tridente? Ecco cosa mi aspetto”

"Torreira? Col Cagliari dovrà essere l'inizio del suo percorso. La regia è un ruolo delicato"

"Al di là dell'avversario Cagliari è una partita particolare perchè è il vero primo momento di difficoltà della stagione. E' una squadra che non vince in casa dal 28 agosto. Domenica ci auguriamo che sia la partita della svolta. Una partita che verrà giocata su due piani: uno tecnico e l'altro sugli spalti, per capire quale sarà la reazione del popolo viola nei confronti di Vlahovic. Tridente? In una squadra che gioca così vorrei vedere due esterni che arrivano con maggior frequenza sul fondo per mettere dentro i palloni. Da Nico e Callejon in particolare mi aspetto un maggiore spunto. Spesso e volentieri succede che questi si limitano ad appoggiarsi indietro ai centrocampisti. Callejon? Non penso che sia diventato un brocco all'improvviso. A Napoli era un giocatore totalmente diverso e nel suo DNA certi colpi ci sono. Credo che la sua titolarità sia dovuta ad un discorso tattico, mentre di Gonzalez invece non ne possiamo proprio fare a meno. Non me ne voglia Sottil, ma la differenza è evidente. Torreira? Deve essere l'inizio del suo percorso. Italiano ha il vizio/pregio di fare turnover, ma la regia è un ruolo delicato. Tutta la squadra ha bisogno dei giusti tempi. Più giocherà, più Torreira riuscirà a prendere in mano la squadra"