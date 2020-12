Zenoni: “Fiorentina in ripresa, verrà fuori ma Chiesa è stato una perdita enorme”

Damiano Zenoni, ex Atalanta allenato da Prandelli, ha parlato a Radio Bruno:

“Un po’ di alti e bassi, con la Champions tutte le settimane e l’incognita del virus, ci stanno, ma l’Atalanta rimane in alto e il suo rendimento è sempre positivo. Gran merito a Mister Gasperini, che ha dato basi solide. Prandelli mi ha fatto crescere, lui e Vavassori hanno creduto davvero tanto nelle potenzialità che avevamo io e mio fratello.

Io credo che avere un centro sportivo come quello di Zingonia aiuti molto, sono d’accordo con Prandelli. L’Atalanta è attrezzata, ti fa crescere prima come persona e subito dopo come calciatore, ogni anno vengono fuori professionisti esemplari.

Il momento della Fiorentina? Bisogna dare tempo al Mister di lavorare, non è facile incidere in queste situazioni. La squadra ha delle grandi potenzialità e ha evitato il baratro con quel gol all’ultimo contro il Genoa, ma a Bergamo devo dire che sarà difficile perché l’Atalanta sta bene.

Parlare dei singoli è facile, ma l’intensità di gioco e il ritmo riescono a mettere in difficoltà chiunque. Questo è il maggior punto di forza. Però credo che le qualità tecniche della Fiorentina verranno fuori, anche senza uno come Chiesa che, sono sincero, mi sembra una perdita enorme”.

