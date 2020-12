Questione stadio, Barone chiama a raccolta gli altri club interessati e i vertici italiani

Doveva tenersi oggi, ma l’incontro tra Coni, Lega Calcio e Federcalcio organizzato da Joe Barone e che coinvolgerà anche Milan, Bologna e Roma è stato posticipato di qualche giorno in ossequio al funerale di Paolo Rossi, che ha attratto il mondo dello sport intero a Vicenza. Motivo dell’incontro? Discutere congiuntamente sul tema di infrastrutture e impianti di proprietà. Così scrive Il Corriere dello Sport.

La Fiorentina non è la sola a battersi per un nuovo impianto, ma muoversi singolarmente non ha portato molti risultati: ecco allora che il DG viola cerca una collegialità per arrivare sul tavolo del Governo con più forza. Intanto la lettera di risposta del Ministero si fa attendere…

