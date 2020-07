Zazzaroni: “Fra Commisso e Saputo scelgo Rocco. Programmazione? Fiorentina in tempo”

Ivan Zazzaroni, direttore de Il Corriere dello Sport, a Radio Bruno:

“Commisso sta pensando ad un futuro di Iachini, la Fiorentina voleva Juric che però si è lasciato convincere da Setti. Giampaolo e Di Francesco sono due nomi, Marcelino è una soluzione interessante e gradita. Venne accostato anche all’Inter in passato. Rischio straniero? Conta la fortuna e contano i giocatori, i viola hanno preso Amrabat e Kouamé che si sta riprendendo. Credo che il prossimo mercato sarà molto interessante, la Fiorentina non è in ritardo ma nemmeno le altre. Bologna? È una stagione da 6,5-7. Ci sono stati errori difensivi gravi, bravo il portiere ma la difesa è da rivedere. Davanti è arrivato Barrow e Palacio che regge a 38 anni oltre che Orsolini. Commisso e Saputo? Il primo è più ricco, il secondo è sempre lontano dalla città. Rocco ha cercato altri club ma si è innamorato della Fiorentina. Preferisco il numero uno viola che è disposto a spendere mente il secondo preferisce rientrare”.

