Zazzaroni: “Commisso, sbagliata la comunicazione. Prandelli? Se non fa punti può tornare Iachini”

Ivan Zazzaroni, direttore de Il Corriere dello Sport, è intervenuto a Lady Radio:

Oggi prevale la rabbia, la frustrazione. Commisso ha sbagliato la comunicazione nell’ultimo mese e lo sa perfettamente. C’è stato un atteggiamento agghiacciante con la stampa e gliel’ho anche detto. Al di là di questo, bisogna guardare la realtà: non è tutto da buttare, ci son squadre che hanno rose peggiori della Fiorentina. Probabilmente è una questione di testa. Calendario? Il Verona gioca bene, il Sassuolo ha un’ottima classifica e poi c’è la Juventus. Se porti quattro punti fai festa, se le perdi tutti è inevitabile che salti l’allenatore. Mercato? A gennaio serve qualcosa, si vede anche che nello spogliatoio non c’è serenità. Pradè? So che voleva cambiare Iachini in estate e prendere Juric o Di Francesco, poi ha scelto Commisso. Spalletti e gli altri nomi? Sono tutte ca****te, non c’è stato nulla.