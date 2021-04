Zappacosta: “Eysseric mi ha preso in pieno, era rigore”

Davide Zappacosta, protagonista nella partita di oggi fra Genoa e Fiorentina con due episodi controversi, ha parlato a Genoa Channel dopo la sfida:

Sono certo che Ribery non lo abbia fatto apposta, si è scusato immediatamente. Ho avuto molta paura visto che era la gamba che si era infortunata. per fortuna poi sono riuscito a proseguire la gara sino alla fine. Il contatto in area con Eysseric? Non mi piace fare polemiche, né tuffarsi e la dimostrazione è stata quando nel primo tempo Milenkovic mi ha dato un calcio da dietro ma io ho continuato senza cadere. Sul fallo in chiusura di gara ho sentito la botta da dietro. possiamo sbagliare tutti e secondo me c’erano gli estremi per il rigore. Punto guadagnato sulla terz’ultima? Buon punto ma dispiace per come si era messa la partita. Abbiamo cercato di portare a casa i tre punti provandoci anche se talvolta in maniera non lineare. Dispiace non esserci riusciti. Cerco sempre di dare il massimo. Loro molto aggressivi sono arrivati i primi caldi e non era semplice giocare ma io ho cercato di dare tutto come ho sempre fatto.