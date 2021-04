Genoa-Fiorentina ore 15 le ultime aspettando il LIVE

Alle 15 allo Stadio Ferraris scenderanno in campo Genoa e Fiorentina per la 29 giornata del campionato di Serie A. I viola sono stati superati in classifica dal Genoa proprio nell’ultima giornata di campnatoprima della sosta. Il Grifone ha vinto a Parma, i viola sono stati sconfitti in casa dal Milan.

Le probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajic, Badelj, Strootman, Czyborra; Destro, Scamacca (Pjaca).

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta, Venuti (Caceres), Amrabat, Pulgar, Bonaventura (Castrovilli), Biraghi; Ribery, Vlahovic.

L’arbitro dell’incontro

Sarà Fabio Maresca l’arbitro della partita di Genova. Il fischietto di Napoli ha diretto i viola l’ultima volta proprio a Genova contro la Sampdoria gara dove la Fiorentina uscì sconfitta 2-1. Per il Genoa invece è il primo incrocio personale della stagione. Per Maresca è l’ottantaduesima presenza in Serie A.

Come seguire Genoa-Fiorentina

Ore 15 Stadio Ferraris a Genova

Canale tv: Sky calcio (canale 255 satellite, 486 digitale terrestre)

Streaming: Sky go e Now tv

Radio: Radio Bruno

Web: diretta testuale commendabile su violanews.com