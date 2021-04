Nell’intervallo di Fiorentina-Atalanta ha parlato a Sky Sport l’autore dei due gol nerazzurri, Duvan Zapata, autentico mattatore del match: “Stiamo facendo una grandissima partita, concedendo pochissimo dietro. La partita ancora non è finita, anche se siamo stati bravi a far gol nelle occasioni avute. Ora dobbiamo chiudere la partita. Juventus? Mancano ancora cinquanta minuti di questa gara, cerchiamo di chiuderla il risultato perché 2-0 non è sicuro. Sfruttiamo al meglio le occasioni”.

Le formazioni ufficiali: c’è Kouamé al fianco di Vlahovic