Fiorentina-Atalanta, le formazioni ufficiali: Iachini lancia le due punte

Sono state rese note le formazioni ufficiali della sfida tra Fiorentina e Atalanta: Beppe Iachini non riserva sorprese, e schiera il suo consueto 3-5-2 con i ritorni annunciati di Amrabat in regia e Biraghi a sinistra. C’è Kouamé, e non Eysseric, assieme a Vlahovic, (ecco il motivo della scelta) mentre da mezzali giocano Castrovilli e Bonaventura. Caceres chiude la linea mediana a destra, solito terzetto difensivo con Milenkovic, Pezzella e Quarta davanti a Dragowski.

Gasperini invece schiera una difesa “a tre e mezzo, con Toloi più difensivo a destra e Gosens libero di avanzare a sinistra, da centrali Palomino e Romero. Freuler e De Roon davanti alla difesa, con Muriel, Malinovskyi e Pasalic dietro a Zapata. Ecco i ventidue titolari:

Le formazioni ufficiali

FIORENTINA: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Caceres, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Vlahovic. All.: Iachini.

ATALANTA: Gollini; Toloi, Palomino, Romero, Gosens; De Roon, Freuler; Pasalic, Malinovskyi, Muriel; Zapata. All.: Gasperini.