Iachini raddoppia l’attacco, ecco il motivo

Nel pomeriggio Sky aveva anticipato che Iachini avrebbe deciso di lanciare Kouamé accanto a Vlahovic giocando con due punte di ruolo come raramente la Fiorentina ha fatto in questa stagione. Così è stato e le formazioni ufficiali confermano la coppia viola. Ma perché Iachini si sbilancia contro un delle squadre più forti del campionato e in grande forma? Gasperini di recente ha cambiato modulo passando alla difesa a quattro lasciando ampia libertà ai suoi esterni difensivi di sgroppare sulle fasce di competenza. Così facendo, specialmente in possesso palla i bergamaschi giocano con uno spregiudicato 2-4-3-1 lasciando indietro solo la coppia centrale. Ecco la pensata d Beppe: ‘se metto due punte di ruolo posso giocarmela 2 contro 2 oppure costringo gli esterni a dare una mano in difesa evitando che occupino saldamente le corsie esterne’. Naturalmente non è tutto così semplice: questa è la teoria, poi la pratica la scopriremo fra un’ora sperando che soprattutto Kouamé possa farci vedere di che pasta è fatto.