Zenoni: “Fiorentina? Mai avuto l’impressione di una crescita di squadra”

Damiano Zenoni, ex Atalanta allenato da Prandelli, è intervenuto a Lady Radio in vista della sfida di domenica al Franchi tra i viola e gli orobici:

Negli ultimi 10 anni la crescita dell’Atalanta è stata esponenziale. Anche lo stadio nuovo è un punto di forza, sebbene la situazione sanitaria non permetta di sfruttarlo a dovere. C’è stato un lavoro certosino, se ne stanno semplicemente raccogliendo i frutti. Fiorentina? Dispiace vederla lì, era chiaro che fosse costruita per altri obiettivi. Adesso deve fare in fretta i punti che servono per poi gettare le basi per l’anno prossimo. Ci sono dei fuoriclasse nell’organico, ma nel calcio nessuno regala nulla. Fortunatamente per i viola, dietro c’è chi sta decisamente peggio. Non ho mai avuto l’impressione di una crescita di squadra, un po’ come per il Torino. Sono certo che le potenzialità siano ben più alte, ma la realtà dei fatti dice altro. Conoscendo Prandelli, pensavo che fosse lui la persona giusta per aprire un ciclo, ma era il momento sbagliato, abbiamo visto tutti com’è andata. Prima di pensare all’anno prossimo, ripeto, cercherei di archiviare questo. Chissà che mentre parliamo non rimanga ancora Iachini… Vlahovic? E’ la dimostrazione del fatto che quando un giocatore è tranquillo i risultati arrivano. Abbiamo visto finalmente cosa sa fare, adesso deve chiudere in bellezza e poi valutare il suo futuro insieme alla società