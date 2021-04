Pin: “Difficile fare certe scelte, ma se Iachini le ha confermate…”

Celeste Pin, ex giocatore viola e opinionista, è intervenuto su Lady Radio:

La squadra a Genova ha tenuto molto bene il campo, anche in 10. Magari i locali si erano accontentati, ma mi auguro di vedere la stessa compattezza. Credo che non sia stato facile per Prandelli lasciar fuori certi giocatori, ma Iachini ha proseguito su quella linea, quindi è segno che qualcosa non andava. Badelj ha fatto bene, ma non dobbiamo guardare al passato. Il Mister schiera la formazione migliore che ha a disposizione. Milenkovic e Pezzella? Due giocatori di qualità ai quali manca il rendimento auspicato. Se stanno bene sono determinanti, ma evidentemente non è così, soprattutto per il serbo. Vuoi per il rinnovo, vuoi per altro, sta avendo troppi passaggi a vuoto. Callejon? Non era pronto al suo arrivo, poi ci sono stati altri problemi. Ora però mancano nove partite alla fine, bisogna capire cosa sia per la Fiorentina questo giocatore. Iachini sarà in grado di valutarne al meglio l’impiego. Chi rimarrà in difesa dipende anche da chi sarà al timone. Per questo è imperativo mettere al sicuro la permanenza in categoria.