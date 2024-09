Zaniolo una sosta per riprendersi. Ma in vista della Fiorentina c’è cautela

La sosta può aiutare Zaniolo ad entrare in forma, ma contro la Fiorentina la sua presenza è in dubbio

Nicolò Zaniolo ancora non ha inciso con la maglia dell'Atalanta. In vista della gara contro la Fiorentina l'Eco di Bergamo fa il punto sulle sue condizioni fisiche. La sosta è una buona occasione, visto che ha avuto diversi acciacchi da inizio ritiro. Lo staff bergaasco però ha come parola chiave la cautela, l'Atalanta ha davanti a se un calendario intenso, fra campionato e Champions. Per questo il suo recupero sarà graduale, e proprio da questo dipenderà un suo eventuale impiego contro i viola