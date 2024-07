Zaniolo, adesso la Fiorentina “tifa” per il riscatto dell’Atalanta: il motivo

Nicolò Zaniolo è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Atalanta. Dopo un testa a testa con la Fiorentina , il giocatore ha deciso di sposare con forza il progetto targato Gian Piero Gasperini. Il club bergamasco ha versato nelle tasche del Galatasaray 6,4 milioni di euro per il prestito oneroso con diritto di riscatto pari a 15,5 milioni di uero. Sono previsti alcuni bonus che non dovrebbero però superare i 2 milioni.

Come sottolinea Calcio e Finanza, in caso quindi di acquisto a titolo definitivo l'Atalanta spenderà 23,9 milioni di euro. Qui entra in gioco la Fiorentina. Infatti, come da regolamento FIFA, ai club che hanno accolto Zaniolo nelle giovanili aspetta un riconoscimento economico. Insieme a Roma e Entella, c'è anche la Fiorentina. La cifra esatta dipenderà dall'Atalanta e dal rendimento dell'ex Aston Villa.