Zanetti: “Gattuso ha fatto esperienza, ma questa Fiorentina va rinforzata”

Zanetti su Gattuso: "Ha ottenuto buoni risultati, ma questa Fiorentina necessita di rinforzi"

Cristiano Zanetti, ex centrocampista della Fiorentina ha parlato ai microfoni di Tmw dell'approdo di Gennaro Gattuso sulla panchina della Fiorentina: "Rino ha fatto una buona esperienza e ha ottenuto bei risultati ma la squadra va rinforzata sennò può fare ben poco. In generale credo che la classifica sia stata veritiera per tutte: la griglia è stata rispettata, a parte la Juve che poteva vincere il campionato".