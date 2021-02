Volpi: “Castrovilli punto di forza. Regista? La Fiorentina lo ha già in casa…”

L’ex centrocampista della Sampdoria Sergio Volpi ha presentato la gara tra i blucerchiati e la Fiorentina ai microfoni di Lady Radio:

Se la Fiorentina dovesse vincere andrebbe a fare passi incontro all’obiettivo salvezza. Quando un allenatore entra a stagione in corsa non è mai facile, gli ci vuole tempo per far capire idee e metodi. Il fatto che conosca la piazza lo ha aiutato, ma deve conoscere un po’ tutti ed è normale. La Fiorentina ha Pulgar che potrebbe ricoprire quel ruolo, ma mi pare di capire che quest’anno abbia avuto problemi fisici: è forte, e se sta bene può dare mano. Non riesco a capire perché la Fiorentina sia in quella posizione di classifica, coi giocatori che ha: per uno come Bonaventura per esempio parla il curriculum, e vedo che a Firenze si sta ambientando, in più fa diversi gol ogni anno. Castrovilli e Ribery? Non mi sembra che si siano pestati i piedi. Castrovilli se trova continuità di rendimento può essere punto di forza