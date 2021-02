Calamai: “Pioli sarebbe l’allenatore ideale. Ribery? E’ ancora nella Fiorentina con la testa”

Luca Calamai, nostro opinionista oltre che storica firma de La Gazzetta dello Sport, a Radio Bruno:

“Ribery? Sono contento del suo ritorno, è l’unico che alza il livello. E Vlahovic è il primo a giovarne della sua qualità. Vedo il francese ancora molto legato alla causa, ha vinto tutto e qui lotta per non retrocedere. Non è facile, poteva reagire diversamente ed invece è coinvolto. Iachini? L’errore è stato tenerlo perchè divideva le anime della società. Ma son cose che succedono nel calcio, è capitato anche il Milan prima dell’arrivo di Pioli. Era lui l’allenatore giusto della Fiorentina. Se mi chiedete chi vorrei in panchina, dico lui visto che era capace e legato ai colori e alla piazza. Lui purtroppo non ci tocca più. Un altro che mi piacerebbe è Sarri ma ci vuole la bacchetta magica anche perché vanno convinti i giocatori sul progetto tecnico del club. Non so se siamo pronti per un allenatore così, forse serve una figura intermedia. Juric, Gattuso: profili così”.

PER LA PANCHINA SPUNTA ANCHE INZAGHI