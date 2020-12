Vocalelli: “Juventus, superficialità da mani nei capelli ma il mancato rosso a Borja Valero è episodio contro”

Il giornalista Alessandro Vocalelli ha parlato a Radio Radio di Juventus-Fiorentina:

La Juventus ha fatto un inizio di partita orribile da mettersi le mani nei capelli per superficialità, mancanza di attenzione ed equilibrio. Poi nel secondo tempo, quando stava dimostrando di rientrare in partita, ha avuto contro una paio di episodi come la mancata espulsione di Borja Valero e il rigore non dato a Ronaldo che avrebbero potuto cambiare la partita. Io aggiungerei un terzo tema: togliere Morata all’inizio del secondo tempo, in una partita in cui ti serve allungare la squadra perché sei in inferiorità numerica, è una cosa che non mi spiego.