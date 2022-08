VN – Verso Twente-Fiorentina, il dato sui biglietti venduti per il settore ospiti

La sfida contro il Twente si avvicina. Mancano poco più di 48 ore a quella che anche per la stessa società viola si annuncia come la partita che può valere un'intera stagione (ECCO COME NE PARLA PRADE'). Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, i tifosi viola non faranno mancare il proprio sostegno alla compagine di Italiano tanto che nonostante le difficoltà per acquistare i biglietti, ad oggi i tifosi viola presenti saranno 700. Il settore ospiti dell'impianto di Eschede vanta una capienza di 1500 posti, per questo è plausibile che il dato possa aumentare da qui all'orario della gara.