VN – Verso la Roma, ipotesi Igor titolare: l’idea di Prandelli

Mancano poche ore a Fiorentina-Roma che si giocherà stasera alle 20.45 allo stadio Franchi. Secondo quanto raccolto da Violanews.com, sono in rialzo le quotazioni di Igor. Il difensore brasiliano potrebbe giocare titolare, ma non come terzo centrale di sinistra in difesa. Per quel che ci risulta, Prandelli starebbe pensando di schierarlo sulla corsia di sinistra al posto di Biraghi. Sulla fascia opposta, invece, spazio a Venuti. Per il resto tutto confermato con Dragowski in porta, Milenkovic, Pezzella e Quarta in difesa. A metà campo, detto degli esterni Venuti e Igor, spazio a Amrabat, Pulgar e Castrovilli mentre davanti ci sarà Ribery insieme a Vlahovic.

