Repice: “Fossi Commisso farei un contratto quadriennale a Prandelli”

Francesco Repice, voce storica di Radio Rai, è intervenuto in A Pranzo col Pentasport su Radio Bruno:

Fonseca è amabile, un gentiluomo. Credo non sia pronto per una piazza complicata come Roma dove non si vince da dieci anni. A Firenze arriverà una Roma impaurita e timorosa, la condizione psicologica non è delle migliori. Fiorentina? Fossi Commisso farei almeno un quadriennale a Prandelli, è una delle poche persone in Italia che sa parlare di calcio. È il migliore per sviluppare il progetto e far crescere i giovani, nessuno come lui conosce la città. Allenatori come lui difficilmente si trovano in giro. Roma su Vlahovic? O lui o Belotti, la Roma prenderà uno di questi per l’attacco. Pradè? Ha un grande vissuto alle spalle, sa di pallone.