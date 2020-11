VN – Stamani confronto fra società, Iachini e squadra. Gli scenari possibili

Sono ore di riflessione in casa Fiorentina. Questa mattina a margine dell’allenamento, secondo quanto ricostruito da Violanews.com, la società ha avuto un confronto con Iachini e con la squadra. Ancora non ci sono decisioni su come si andrà avanti, per ora si riflette in attesa di scegliere la strategia ma in questo momento non è da escludere nessuna possibilità. Ad avere tenuto il confronto è stato il Dg Joe Barone mentre il Ds Daniele Pradè non si è visto al centro sportivo. La prestazione di Roma non è piaciuta per niente alla dirigenza, sotto tutti gli aspetti. Tutte le ipotesi restano aperte, anche che Iachini non sia in panchina per Parma-Fiorentina: la fiducia nei suoi confronti non è più solida come un tempo. In mattinata è circolata l’ipotesi Aquilani.