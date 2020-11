Sono ore di riflessione in casa Fiorentina per il futuro della panchina. Secondo la TgR Rai Toscana, un ‘idea sarebbe quella di affidare la squadra ad Alberto Aquilani per la sfida di sabato sera contro il Parma (ore 20.45). In questo modo la società avrebbe il tempo di ingaggiare un nuovo allenatore durante la sosta del campionato per le nazionali: il nome che resta in cima alla lista è sempre quello di Maurizio Sarri.