VN – Processo Astori, avv. Fiorentina: “Presenti per dovere morale”

Al via l'udienza

Al Palazzo di Giustizia di Firenze alle 11 si svolgerà l'udienza per la sentenza di primo grado del processo Astori. Un anno e sei mesi la richiesta fatta dal Pm per Giorgio Galanti, ex responsabile di medicina sportiva di Careggi ed unico imputato nel processo per la morte del capitano della Fiorentina.