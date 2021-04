Processo Astori, Galanti accusato di omicidio colposo: difesa e accusa a confronto

Si è svolta ieri a Firenze l’udienza per fare luce sulla morte di Davide Astori, avvenuta il 4 marzo 2018. Il pm Antonino Nastasi, che ha chiesto una condanna di 1 anno e 6 mesi per il professor Giorgio Galanti, ex direttore del centro di medicina dello sport di Careggi ed ex consulente sportivo della Fiorentina, accusato di omicidio colposo.

Le conclusioni del pm

«Errore diagnostico» e «la mancanza di approfonditi accertamenti e dell’holter», per questo la cardiomiopatia aritmogena che affliggeva il capitano della Fiorentina sarebbe progredita fino a portarlo alla scomparsa. Questa la conclusione del pm, che ha ricordato come Galanti, che visitò Astori nel luglio 2016 e nel luglio 2017, non lo sottopose all’holter, esame previsto dai protocolli cardiologici di idoneità sportiva, che gli avrebbe probabilmente consentito di individuare le aritmie sospette e quindi disporre ulteriori indagini.

Richiamata anche la superperizia del prof. Gaito e del dr. Bruno, assurta a prova, nella quale si stabilì che l’holter avrebbe potuto individuare, seppure «non con alta probabilità», quelle aritmie sospette, giungendo alla conclusione che la morte del giocatore non poteva essere evitata: solo l’impianto di un defibrillatore avrebbe potuto salvargli la vita, terapia non prevista dalle linee guida allo stadio asintomatico della malattia. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

La replica della difesa

«Non c’è certezza che l’holter avrebbe evidenziato la patologia», dice l’avvocato Sigfrido Fenyes, legale di Galanti. Come si riporta su La Nazione, la risposta si poggia sulla perizia dei consulenti del gip, Antonio Pezzutti, che ridimensiona la centralità del ruolo dell’holter in questa. Infatti, il «grading» della malattia di Astori non è così scontato che sarebbe emerso effettuando questo accertamento, a causa della variabilità delle aritmie che sino a quel momento aveva mostrato il cuore di Astori.

LEGGI ANCHE – Commisso e la telefonata alla squadra. Ora il ritorno in Italia: agenda fitta