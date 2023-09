VN – Fatta per Jovic al Milan, il serbo è a Milano

Jovic è l'idea last minute per il Milan, e sembra essere una pista che possa scaldarsi nelle ultime ore

Sembra stregata la ricerca del nuovo attaccante per il Milan. Fallito l'assalto a Taremi anche Rafa Mir è saltato. E secondo quanto raccolto dalla nostra redazione i rossoneri potrebbero tornare su Jovic. Il suo procuratore, Ramadani, lo ha proposto al Milan. Arrivano aggiornamenti sulla trattativa, la Fiorentina ha dato il via libera per il trasferimento. Il giocatore è già a Milano, abile Fali Ramadani a portarlo nel primo pomeriggio. Firmerà il contratto con i rossoneri