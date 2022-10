VN – Maleh out, le condizioni del centrocampista dopo la rifinitura

Italiano deve far a meno di un'alternativa in mediana

Come appreso da Violanews.com, Youssef Maleh non è stato convocato per la gara di domani a causa di una semplice botta, le cui conseguenze non gli permettono di mettersi a disposizione di Vincenzo Italiano a stretto giro di posta ma che non dovrebbero compromettere la sua presenza fra i convocati per lo Spezia. Il giocatore oggi si è allenato a parte.