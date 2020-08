VN – La Fiorentina aveva già seguito Grenier, ma un altro obbiettivo complica la trattativa

Dalla Francia rimbalza l’interesse della Fiorentina per Clement Grenier (SCHEDA), centrocampista classe ’91 ex Lione, ora in forza al Rennes. Il giocatore ha un passato su alti livelli, ma negli ultimi anni si era un po’ perso, salvo poi ritrovarsi in Bretagna. Secondo quanto raccolto da Violanews, la Fiorentina segue il centrocampista da tempo, e aveva provato a vestirlo di viola già nel 2017, dopo la breve esperienza del transalpino alla Roma. Ora, con un solo anno di contratto, la Fiorentina proverà a tornare sul ragazzo, anche se la concorrenza è folta, sopratutto dalla Liga. Si è creato un singolare intreccio di mercato, poichè quel Mohammed Salisu (SCHEDA), centrale ghanese dal Valliadolid che piace alla Fiorentina, è finito nel mirino del Rennes, che sembrerebbe intenzionato a proporre proprio uno scambio secco con Grenier. La situazione ancora è molto complicata, ma i viola proveranno a mettersi in mezzo allo scambio.

LA FIORENTINA HA MESSO GLI OCCHI SU GRENIER