Fiorentina a caccia di rinforzi per la prossima: il club viola avrebbe messo gli occhi su Clement Grenier (SCHEDA), centrocampista classe 1991 del Rennes, legato alla società francese da un altro anno di contratto. La concorrenza, però, non manca perché, come riportato dal sito transalpino le10sport.com, il giocatore piace anche Real Valladolid, Betis Siviglia e Granada. Nei primi sei mesi del 2017 ha giocato nella Roma.