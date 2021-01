VN – La Fiorentina apre alla cessione di Pulgar: sondaggi del Cagliari e dalla Spagna

Non solo Alfred Duncan: anche Erick Pulgar può salutare il centrocampo della Fiorentina. Secondo quanto raccolto da ViolaNews, infatti, da parte del club gigliato non ci saranno barricate nel caso in cui arrivino in viale Fanti delle offerte tangibili per l’ex Bologna. Che, diciamolo pure, nel suo anno e mezzo in riva all’Arno non ha proprio convinto. Su Pulgar ha chiesto informazioni sicuramente il Cagliari, alla disperata ricerca di un mediano da affiancare a Nainggolan per rinforzare il proprio assetto, ed i sardi pensano sia a lui che a Duncan per questo motivo. Ma il procuratore del cileno, Fernando Felicevich, ha continui contatti anche con la Spagna: chissà che la prossima offerta per la Fiorentina non arrivi proprio dalla Liga.