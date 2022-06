VN – Il giorno di Italiano: si rivede Barone, arriva anche Pradè

Giornata importante in casa Fiorentina: dopo il rinvio di ieri, potrebbe essere il giorno giusto per l'atteso confronto fra Vincenzo Italiano e la dirigenza gigliata. Come riferisce il nostro inviato ai campini, Joe Barone si trova già all'interno del centro sportivo. Il Dg, di ritorno da Milano, via Stati Uniti, è arrivato intorno alle 9. Da poco è giunto anche il Dt del settore giovanile Valentino Angeloni. Da capire quando e se arriverà il tecnico viola, accompagnato dal suo staff e dall'entourage che ne cura gli interessi.